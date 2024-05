Um acidente envolvendo um carro e uma scooter foi registrado na tarde desta segunda-feira, 27, no bairro Jardim Eldorado, em Vilhena.

Segundo informações obtidas pela reportagem do Extra de Rondônia, a condutora do carro VW Gol seguia pela Avenida Brigadeiro Eduardo Gomes, em direção ao aeroporto, quando, ao tentar acessar a Avenida Tancredo de Almeida Neves, no sentido BR-174, foi atingida pela adolescente que conduzia uma scooter, que trafegava no mesmo sentido.

No choque, a adolescente sofreu escoriações, sendo socorrida e encaminhada ao Hospital Regional pelo Corpo de Bombeiros.

A Polícia Militar de Trânsito (Ptran) foi acionada para registrar a ocorrência.

>>>Vídeo abaixo: