Conhecida como a capital do Boi Gordo, Chupinguaia está prestes a receber uma das maiores festas agropecuárias da região. O 5º Agro Rodeio Show promete agitar a cidade com uma programação diversificada que vai do dia 3 ao dia 11 de agosto.

A festa começa no dia 3 de agosto, sábado, com um animado baile onde será escolhida a Rainha do Rodeio.

No dia seguinte, domingo, 4, a tradicional cavalgada pelas principais avenidas da cidade promete encantar moradores e visitantes. As comitivas participantes competirão pelo prêmio de comitiva mais animada, trazendo ainda mais entusiasmo para o evento.

Nos dias 9, 10 e 11 de agosto, o Agro Rodeio Show será aberto ao público todas as noites. O evento contará com montarias em touros, uma ampla praça de alimentação, parque de diversões e shows diários, garantindo a diversão de todos os presentes.

O ponto alto do evento será o show nacional do cantor Léo Nascimento, marcado para a noite de 10 de agosto, sábado. Os ingressos e camarotes antecipados já estão disponíveis para venda nos seguintes locais: Mercado Texas, Distribuidora Magalhães, Bar e Lanchonete da Marta em Boa Esperança, Texas Country e Mercado Bom Demais em Novo Plano.

A prefeitura de Chupinguaia convida todos para participar dessa grande festa, que celebra a cultura agropecuária e proporciona momentos de alegria e diversão para toda a família. Não perca essa oportunidade de vivenciar o melhor do rodeio e da música sertaneja no 5º Agro Rodeio Show.

Realização: Prefeitura Municipal de Chupinguaia, Secretaria Municipal de Esportes, Cultura e Turismo, mediante uma parceria firmada com o Governo do Estado de Rondônia e Deputado Estadual Jean Mendonça.

Veja quem são as candidatas a Rainha do Agro Rodeio Show: