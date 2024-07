O pré-candidato a vereador de Vilhena pelo PRD, Gabriel Graebin, concedeu uma entrevista ao Extra de Rondônia nesta quinta-feira, 26, onde destacou suas motivações e propostas para o cargo.

Gabriel, que nasceu e cresceu na política vilhenense, acompanhando seu pai Vanderlei Graebin em seus seis mandatos de vereador no município, afirmou que aprendeu a amar a política pública que cuida dos interesses sociais da comunidade, especialmente nas áreas de saúde, infraestrutura, geração de emprego e renda, e apoio aos pequenos produtores rurais.

Gabriel acredita que, se eleito, poderá combinar o vigor da juventude com a experiência dos mais velhos para realizar um bom trabalho junto com os demais vereadores. Um dos pontos principais de sua proposta é viabilizar, junto ao futuro prefeito ou prefeita, recursos necessários para a realização de exames de média e alta complexidade, como ressonância magnética, tomografia, endoscopia e colonoscopia. Ele destacou que a longa espera por esses exames muitas vezes resulta em agravamento da saúde dos pacientes.

O pré-candidato também enfatizou a importância de valorizar o pequeno produtor rural, especialmente as chácaras do Cinturão Verde. Gabriel pretende promover a agricultura familiar com projetos que incentivem a produção eficiente e sustentável. Além disso, ele destacou a necessidade de valorizar o servidor público municipal, que considera fundamental para o desenvolvimento e execução de projetos sociais no município.

Outro ponto crucial de sua proposta é o respeito e a valorização dos professores. Gabriel ressaltou que todos os grandes líderes passaram por uma sala de aula e, por isso, é essencial valorizar aqueles que nos ensinam.

Ao ser questionado sobre a avaliação da atual Câmara de Vereadores e do Prefeito, Gabriel preferiu deixar essa análise para a população, que fará sua escolha nas urnas em 06 de outubro. Para ele, o resultado das eleições refletirá a opinião dos cidadãos sobre a gestão atual.