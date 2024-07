O deputado estadual Luizinho Goebel (Podemos) participou na Câmara Municipal de Vilhena, da sessão solene para a outorga do título de cidadão honorário a Vicente César Alves Monteiro, uma figura icônica no desenvolvimento do nosso município.

Com 85 anos, Seu César, como é carinhosamente conhecido, é considerado um verdadeiro desbravador, um pioneiro cuja trajetória nos enche de orgulho.

Nascido em São Lourenço do Oeste, Santa Catarina, Vicente César Alves Monteiro demonstrou desde cedo um talento nato para a agricultura. Com espírito aventureiro e uma vontade inabalável de buscar novas oportunidades, ele decidiu deixar sua terra natal. Acompanhado de três amigos, seguiu rumo a Rondônia, mais especificamente para Vilhena, um vilarejo com poucas casas na época, onde decidiu fixar residência.

A mudança foi uma jornada desafiadora. Em uma caravana composta por três caminhões, uma caminhonete C10 e um carro de passeio, trouxeram cavalos e outros animais, prontos para começar uma nova vida. Em Vilhena, César e família iniciaram o trabalho na lavoura, mas enfrentaram enormes dificuldades devido às diferenças climáticas em relação ao Sul do país. Embora tivessem uma colheita promissora de arroz, a comercialização problemática e as chuvas arruinaram a safra, quase o levando à falência.

No entanto, com determinação e resiliência, o que parecia ser o fim revelou-se o início de uma nova e bem-sucedida trajetória. Seu César abriu o restaurante São Lourenço, contando inicialmente com o apoio da empresa Tostines, que forneceu mercadorias a crédito. Firmando parcerias estratégicas com empresas de transporte, como a Eucatur, ele transformou o restaurante em um ponto de parada obrigatório, garantindo seu sucesso.

A contribuição de Seu César para Vilhena foi além do setor alimentício. Ele adquiriu propriedades, criou gado e gerou inúmeros empregos. Construiu uma igreja, uma escola e um campo de futebol na comunidade São Lourenço, que se tornou um importante centro de apoio para os sitiantes e produtores locais. Seu comprometimento com a comunidade também se manifestou ao apoiar a primeira exposição da cidade, que contou com a participação de 16 cantores ao longo de 16 dias.

“A homenagem a Vicente César Alves Monteiro é um reconhecimento merecido a um homem cuja vida é um exemplo de perseverança, empreendedorismo e dedicação à comunidade. Seu legado continua a inspirar as novas gerações de Vilhena, reforçando a importância de valorizar e preservar nossa história”, disse Luizinho.