O Partido Democrático Trabalhista (PDT) oficializou seu apoio à pré-candidata Raquel Donadon (PRD) na corrida pelo comando do Executivo de Vilhena.

A aliança foi firmada com a participação dos 14 pré-candidatos a vereador do PDT, além da presidente do diretório municipal da legenda, Patrícia Ramos de Almeida.

A união entre PDT e PRD fortalece a base de apoio a Raquel Donadon, que busca construir uma coligação sólida para a disputa eleitoral.

Patrícia de Almeida destacou a importância dessa aliança, ressaltando que o PDT acredita nas ideias e na capacidade de gestão de Raquel Donadon. Afirmou, ainda, que a união dos partidos é fundamental para promover mudanças significativas em Vilhena.

Por sua vez, Raquel Donadon e os dirigentes do PRD destacaram a importância da participação de uma legenda tradicional do cenário político nacional, com a pré-candidata afirmando que, com o PDT na aliança, o grupo fica ainda mais forte, com grandes possibilidades de alcançar o objetivo traçado.