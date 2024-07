A pré-candidata a prefeita de Porto Velho pelo União Brasil, Mariana Carvalho, participará neste sábado, 27 de julho, às 8h, na Talismã 21, daquela que está sendo considerada a maior convenção partidária rumo às eleições deste ano.

Liderando as pesquisas de intenção de votos para a sucessão municipal, Mariana chegará ao evento com o apoio de mais sete partidos. A coalizão é formada, além do União Brasil, pelo Republicanos, Federação PSDB/Cidadania, PSD, PRTB, Democracia Cristã (DC) e Agir.

Com suas convenções já realizadas e as nominatas para a vereança definidas, os partidos PRD, Avante e PP também anunciaram apoio a Mariana Carvalho e foram convidados para a grande convenção deste sábado, fortalecendo ainda mais a aliança em torno da pré-candidata à prefeitura da capital.

Assim como a pré-candidatura de Mariana Carvalho, o evento tem sido um dos assuntos mais comentados na cidade nas últimas semanas, tanto na comunidade quanto nos meios de comunicação. As opiniões refletem um cenário de união em torno do nome de Mariana, ressaltando a importância do apoio das maiores lideranças políticas do estado, como o prefeito Hildon Chaves, o governador Marcos Rocha, a deputada estadual Ieda Chaves, o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Marcelo Cruz, e os deputados federais Maurício Carvalho, Silvia Cristina e Cristiane Lopes.

Outro fato que chama a atenção é a confirmação da presença de uma figura de destaque na política nacional. Estará em Porto Velho, especialmente para prestigiar a convenção, Antônio Rueda (presidente nacional do União Brasil), demonstrando o prestígio e liderança de Mariana Carvalho junto a alta cúpula partidária.

A programação elaborada pelos organizadores prevê que a convenção deverá começar a partir das 8h com o credenciamento. Em seguida, a solenidade de abertura com os presidentes dos partidos União Brasil, Republicanos, PSDB/Cidadania, PSD, PRTB, Democracia Cristã (DC) e Agir, sendo convidados a declarar, de forma individual, o início dos trabalhos. Em seguida, haverá um momento cívico com a execução do Hino Nacional, falas de cada presidente partidário apresentando todos os seus pré-candidatos a vereador. Seguindo a agenda está prevista uma coletiva de imprensa. Logo após, a pré-candidata Mariana Carvalho subirá ao palco para saudar os convencionais, ocasião em que as autoridades também deverão fazer um breve discurso. Após a homologação dos nomes, os presidentes dos partidos anunciarão os seus candidatos. Com o cumprimento de todo o protocolo ocorrerá o encerramento.