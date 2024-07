Na tarde deste sábado, 27, Alan Souza foi confirmado como o primeiro candidato a prefeito de Vilhena pelo PT, através da Federação que inclui ainda o PV e o PCdoB.

A decisão ocorreu em uma convenção partidária prestigiada por filiados das três legendas, marcando o início oficial da campanha.

A coligação formada pelo PT, PV e PCdoB também anunciou que contará com 14 candidatos a vereador, sendo 3 do PT e 11 do PV. O nome do candidato a vice-prefeito ainda está em discussão, e será anunciado até o final deste mês. A meta do grupo é conquistar ao menos duas cadeiras no Parlamento e sair vitorioso na disputa ao Executivo.

A Federação buscará atrair o eleitorado que votou no presidente Lula nas eleições de 2022, quando ele obteve cerca de 11 mil votos na cidade. Além disso, o grupo espera conquistar simpatizantes da esquerda, servidores municipais e eleitores que procuram alternativas aos grupos políticos tradicionais de Vilhena, representados nas demais candidaturas previstas.

O clima entre os membros da Federação é de otimismo e confiança em um desempenho positivo nas eleições. “Temos uma alternativa viável e alinhada com a agenda social”, destacou Alan ao Extra de Rondônia. A escolha do candidato a vice-prefeito será finalizada até o dia 1º de agosto, e outros três nomes para a nominata de vereadores serão anunciados até o final do prazo estabelecido pela Justiça Eleitoral.

Entre os candidatos a vereador já confirmados estão Wesller Fabiano Santos do Nascimento, Marcia Regina de Abreu e Dyefferson Mateus Souza, todos do PT. Pelo PV, foram definidos Itair Kanop, Roseli Herculano da Silva, Edson Barros de Lima, José Moura de Oliveira, Maria Luiza Machado Ramos, Claudinei Martin Teodoro, Vando Rosa Castilho e João Batista Silverio. Os três nomes restantes, também do PV, serão apresentados nos próximos dias.