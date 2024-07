O Extra de Rondônia apresenta mais uma candidata ao título de Rainha da Exponorte, a grande festa agropecuária que está agitando Vilhena.

Ana Karoline de Oliveira Rodrigues, 24 anos, compartilha que seus hobbies incluem dançar, cantar karaokê, passar tempo em sítios com rios para se desconectar, e aproveitar momentos de qualidade com amigos e família.

A jovem decidiu se inscrever no concurso para representar sua cidade com gratidão. Ana Karoline destaca a importância do evento, que carrega a tradição do rodeio em sua região. “Este concurso representa uma grande tradição da nossa região, o rodeio, e prestigia todos os trabalhadores e patrocinadores desse mega evento”, afirma Ana.

Ana Karoline considera a participação no concurso uma honra e uma oportunidade única de ser a representante feminina do evento.“Seria uma honra ter a possibilidade de ser a figura feminina representante da Exponorte”, expressa a candidata.

A Exponorte 2024, marcada para ocorrer de 28 de agosto a 1º de setembro, contará com uma programação diversificada, incluindo shows de artistas renomados. Além de celebrar a cultura local, o evento destacará a importância do setor agropecuário para a região.