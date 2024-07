No próximo domingo, dia 28, Chupinguaia será palco de uma importante convenção interpartidária que deverá homologar a candidatura de Wanderlei Danilucci, conhecido como “Capelão”, a prefeito da cidade.

O evento acontecerá a partir das 08 horas na Escola Municipal Irmãs Juliana e Alioni dos Santos Marcos, localizada no centro da cidade.

A convenção conjunta reunirá os partidos PL, PSB, AGIR, PSDB e Republicanos, marcando um momento decisivo para as eleições municipais. Durante o evento, serão definidas as candidaturas ao Executivo e as nominatas para concorrer ao Legislativo, além da numeração dos candidatos das eleições proporcionais.

Capelão, filiado ao PL, tem sua candidatura encaminhada, e a expectativa é de que seu companheiro de chapa seja definido pelo MDB, que realizará sua convenção no dia primeiro de agosto. Informações apuradas pelo Extra de Rondônia indicam que o nome mais cotado para compor a chapa é o empresário e produtor rural Sérgio Alves. Ele entrou no páreo após o falecimento de seu pai, o ex-vereador Carlito Alves, que estava sendo considerado para concorrer ao Executivo.

Além dos seis partidos já confirmados, fontes do Extra de Rondônia revelam que há a possibilidade de a aliança ser ampliada, com pelo menos mais uma legenda entrando na composição. Esse grupo robusto contará com o apoio de três senadores da República, quatro deputados federais e aproximadamente sete deputados estaduais, além de diversas lideranças comunitárias.