A Federação REDE-PSOL confirmou a candidatura de Samuel Costa à prefeitura de Porto Velho durante a convenção realizada neste sábado (27), em uma casa de eventos na zona Sul de Porto Velho.

Cogitado para compor outras candidaturas, a federação preferiu bater o martelo e seguir na disputa com a bandeira de única candidatura originalmente da esquerda em Porto Velho.

De acordo com Samuel Costa, essa é a oportunidade que o povo de Porto Velho terá de escolher uma gestão feita com participação de toda a sociedade, sem conchavos, sem interesses pessoais milionários e com pessoas que amam e vivem na capital do Estado.

“Estamos iniciando essa caminhada com muita esperança de transformarmos Porto Velho em uma cidade acessível a todos, que combate a pobreza e não privilegia os ricos, porque é apenas dessa forma que construiremos uma cidade digna para se viver”, afirmou Samuel Costa.

A Federação REDE-PSOL também confirmou a nominata de candidatos a vereador, que vem forte, composta por professores, jornalistas, empresários, entre outros trabalhadores.

O vice de Samuel Costa ainda será apresentado pela legenda.