Neste sábado, 27, um incêndio de grandes proporções atingiu o setor de chácaras, situado na Linha 1, descendo a Rua Jamari, em Vilhena.

O incêndio mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros e moradores em um esforço conjunto para controlar as chamas. Não há informações sobre a origem do fogo, mas ele se espalhou rapidamente devido à vegetação seca e aos ventos fortes.

Moradores da região se uniram aos bombeiros, utilizando baldes, mangueiras e ferramentas improvisadas para conter o avanço das chamas. A ajuda moradores foi essencial para evitar que o fogo se propagasse ainda mais.

O Corpo de Bombeiros, com o auxílio de caminhões-pipa e equipamentos de combate a incêndio, está trabalhando incansavelmente para debelar o fogo.

Apesar da intensidade do incêndio, não houve registro de feridos. No entanto, a área afetada é considerável, e os danos à vegetação são incalculáveis. As causas do incêndio estão sob investigação.

>>>Vídeo:

