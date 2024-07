Em nota divulgada neste domingo, 28, as polícias Militar e Civil informaram que, através de num trabalho conjunto, dois suspeitos foram presos por envolvimento em furto numa escola estadual no município de Cerejeiras.

O crime ocorreu durante a madrugada de sábado, 27, e os “larápios” haviam subtraído sacos de alimentos.

A polícia informou que conseguiu recuperar os alimentos furtados e reafirmou proteção à comunidade.

>>> LEIA, ABAIXO, A NOTA NA ÍNTEGRA:

Nota à Imprensa

Em ação conjunta realizada pela Polícia Militar e Polícia Civil, dois suspeitos foram presos por envolvimento em um furto em uma escola estadual de Cerejeiras-RO.

O crime ocorreu durante a madrugada desta data, quando os indivíduos, identificados como J. P. D. B. e L. R. N. P., adentraram a escola pelo portão lateral, arrombaram uma janela e subtraíram sacos de alimentos.

A Polícia Militar foi acionada e, após análise das imagens de segurança, iniciou patrulhamento e localizaram os suspeitos.

A Polícia Civil, dando continuidade às investigações, conseguiu recuperar os objetos furtados, quais sejam, 7 pacotes de 5kg de arroz, de propriedade do Município de Cerejeiras, que estavam escondidos em uma residência desocupada próxima ao local do crime. Cabe destacar que um dos agentes possui um histórico criminal extenso, com mais de 15 passagens pela polícia, e recentemente havia sido beneficiado com a progressão de regime.

As forças de segurança reafirmam seu compromisso com a proteção da comunidade e a pronta resposta a atos criminosos, garantindo que os responsáveis sejam identificados e levados à justiça.