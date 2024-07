Um ato de violência e covardia aconteceu durante evento esportivo feminino realizado neste sábado, 27, no município de Chupinguaia.

Conforme informações obtidas pelo Extra de Rondônia, durante a 5ª rodada do 1º campeonato de Society nesse município, uma atleta, que foi expulsa por infração, agrediu a árbitra do torneio com um soco, o que gerou confusão no local.

O caso aconteceu durante a disputa dos times femininos “Preço Leve” e “Meia Boca Júniors”.

Conforme o Extra apurou, durante o jogo, uma atleta, identificada pela inicial “C”, cometeu falta, recebeu cartão amarelo e foi expulsa após xingar a árbitra.

Como forma de vingança, no final de jogo, “C” – em ato de violência e covardia – agrediu a árbitra, pelas costas, com um soco no rosto. O caso foi relato na súmula do certame esportivo e encaminhado para a Comissão Julgadora desportiva.

Este seria o quarto caso de agressão num certame esportivo o que gerou ato de protesto e repúdio da Comissão de Arbitragem e organização pelas agressões. O caso também dever ser levado às autoridades policiais