O Diretório Regional do Partido Liberal (PL) de Rondônia tomou a decisão de suspender a convenção partidária que estava marcada para ocorrer no último fim de semana em São Miguel do Guaporé.

A decisão gerou grande desconforto no pré-candidato a prefeito Jaime Delci Purper, veterano na política local com três mandatos como vereador e que disputou a prefeitura há oito anos. Em entrevista ao Extra de Rondônia, na manhã desta segunda-feira, Jaime expressou seu descontentamento com a intervenção da direção regional.

Segundo Jaime, a suspensão da convenção foi justificada pela necessidade de “alinhamentos” dentro do partido. Ele afirmou que “o Diretório Regional suspendeu a convenção para fazer ‘alinhamentos’” e que “eles não me aceitaram e nem outro indicado aqui pelo partido.” Jaime acredita que a escolha de candidatos deveria ser feita de maneira democrática, respeitando a vontade dos membros locais do partido. “Nós gostaríamos que fosse candidato alguém do partido indicado pelos membros da comissão e não escolhido pela regional com interferência de fora, inclusive candidato na cabeça de chapa e não de vice,” disse ele.

Jaime foi enfático ao declarar que só irá apoiar o partido nas eleições deste ano se o candidato a prefeito for alguém do PL, mas não em caso de vice. “Se o candidato for o prefeito do PL sim, se vice não,” afirmou ele. Jaime criticou a falta de democracia dentro do partido, desejando que a escolha do candidato fosse decidida pelos filiados locais.

Em relação às razões que levaram à intervenção do Diretório Regional, Jaime acredita que pode ter havido um acordo político entre o senador Marcos Rogério e o deputado Ismael Crispin, do MDB. “Acho que foi feito um acordo entre o senador Marcos Rogério e o deputado Ismael Crispin do MDB, pois o irmão do deputado é candidato a prefeito aqui,” explicou Jaime. Ele reforçou que, apesar de não insistir em ser o candidato, defende que a escolha seja democrática e feita pelos filiados da cidade.