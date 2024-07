No próximo dia 04 de agosto, entre 16h e 19h, o auditório da Câmara Municipal de Cacoal será palco da convenção do Partido Social Democrático (PSD), onde será homologada a candidatura à reeleição do prefeito Adailton Fúria. O evento promete reunir lideranças políticas e partidárias de relevância na região.

A aliança para a reeleição de Adailton Fúria já conta com a confirmação dos partidos AGIR, Avante, Republicanos, Progressistas, PSB e PSDB. Estas legendas integram o projeto político que busca a continuidade da gestão atual, ressaltando o apoio e a convergência de forças políticas em torno do nome do prefeito.

Além disso, há uma possibilidade significativa de adesão ao projeto por parte do União Brasil e da Democracia Cristã. Ambas as legendas estão sob a liderança do deputado estadual Cirone Deiró, e sua participação pode fortalecer ainda mais a candidatura de Fúria.

Nos bastidores, comenta-se que Dr. Tony Pablo, também do PSD, é o nome mais cotado para compor a chapa como vice-prefeito.