Preocupado com um potencial cenário de desabastecimento e prejuízos à economia do estado, o senador Jaime Bagattoli (PL) sugeriu ao Ministério das Cidades a elaboração de um programa emergencial de enfrentamento da Crise Hídrica em Rondônia.

Na prática, Jaime defende que a proposta seja construída em cooperação com o Governo do Estado, por meio da concentração de esforços que garantam o abastecimento de água tratada à população dos 52 municípios de Rondônia.

No documento, o senador também defende que medidas sejam pensadas para garantir o abastecimento de combustíveis e gás de cozinha, uma vez que parte deles chegam ao estado por meio da hidrovia do rio Madeira que já registra nível abaixo dos 3 metros.

“A capital Porto Velho não registra chuva há quase um mês e a situação do rio Madeira já dá sinais de tragédia. Só para termos ideia, a navegação de grandes embarcações já está comprometida e grande parte da gasolina, diesel e gás de cozinha vêm do Amazonas pelo Madeira. Se a situação se agravar e nenhuma medida for apresentada, não só a capital, mas o estado será fortemente afetado e com risco de desabastecimento”, justifica o senador.

Além do Madeira, o rio Guaporé, em Costa Marques (RO), também enfrenta problemas. O rio da fronteira está 3 metros abaixo do registrado no mesmo período do ano passado. Outro rio importante do estado, o rio Machado, em Ji-Paraná (RO), também ameaça a segunda maior cidade de Rondônia.

BR-319 COMO ALTERNATIVA

Desde o ano passado, Jaime também vem defendendo a recuperação imediata da BR-319 como uma saída para as secas recorrentes na região. Para o senador, a rodovia, que já existe há mais de 50 anos, é a saída definitiva para evitar futuros desabastecimentos, uma vez que é a única ligação por terra entre os estados de Rondônia e Amazonas.