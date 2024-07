No último sábado, dia 27, a operação Protetor das Fronteiras e Divisas em Rondônia resultou na captura de um foragido da justiça brasileira.

Em uma ação conjunta, as forças policiais de Rondônia e da Bolívia lograram êxito na prisão de um criminoso de alta periculosidade.

A operação integrada contou com a participação da Polícia Militar do Estado de Rondônia, Polícia Federal, Batalhão de Polícia de Fronteira e Divisas (BPFRON) e o CANIL/BPCHOQUE. Informações detalhadas sobre Leonardo de Oliveira Glaber foram compartilhadas com a polícia boliviana, resultando na captura do criminoso, que estava escondido no país vizinho.

Natural do município de Jaru, Rondônia, ele estava foragido há alguns meses na Bolívia. Foi recapturado pelas autoridades bolivianas e, posteriormente, em cooperação com a polícia brasileira, encaminhado ao Porto Oficial, onde foi entregue aos policiais militares de Rondônia.

Após os procedimentos necessários, ele foi levado à Delegacia da Polícia Federal de Guajará-Mirim.

Esta ação conjunta demonstra a eficácia das operações integradas entre Brasil e Bolívia, aumentando a recaptura de foragidos da justiça brasileira que buscam se refugiar no país vizinho.