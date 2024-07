O deputado estadual Luizinho Goebel (Podemos), destinou recurso de emenda parlamentar para a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos – Semosp, do município de Cerejeiras.

O recurso liberado foi utilizado na recuperação da Linha 2, conhecido como Pé de Galinha, rumo ao Parque de Corumbiara, estrada rural foi feito o alargamento de 6 metros para 9 metros e o cascalhamento e patrolamento e a conservação do potencial hídrico do município.

Com o objetivo de melhorar o escoamento da safra agrícola e pecuária e a infraestrutura logística da produção e consequentemente, o abastecimento na região. Inclusive com melhoria de deslocamento da população da zona rural aos serviços de educação e saúde dos munícipes, o deputado Luizinho está privilegiando ações de recuperação e ampliação de estradas rurais.

Luizinho Goebel, atento às reivindicações e foi alertado que somente o alargamento da estrada de 6 para 9 metros, poderão sanar o problema de acesso a estrada da região. “Durante o período de chuva, esse ponto costuma ser interditados devido ao fluxo de água, mas agora com essa emenda e a parceria da prefeitura, que foi feito a elevação da estrada, permitindo a passagem segura de veículos mesmo com condições climáticas adversas”, disse o parlamentar.

Um dos principais problemas enfrentados pelos moradores é a dificuldade no tráfego do ônibus escolar durante o período chuvoso. Com as melhorias planejadas, o parlamentar espera que o transporte escolar não seja afetado, garantindo assim a continuidade do direito à educação dos estudantes locais, bem como o trânsito de veículos dos moradores da região.