A ONG Amor de 4 Patas, sediada em Vilhena e há sete anos dedicada ao resgate e cuidado de animais abandonados, está enfrentando uma situação urgente.

Sabrina Santos, vice-presidente da ONG, explicou que o atual abrigo alugado foi vendido, e a ONG precisa desocupar o local com urgência, mas não tem para onde transferir os 140 cães sob seus cuidados.

Recentemente, a ONG ganhou uma chácara em Cidade Verde, uma doação recebida com muita gratidão. No entanto, o local não possui as instalações necessárias para receber os animais. A construção de infraestrutura básica, como água e energia, exige um investimento de mais de R$ 30 mil. Além disso, a construção de um muro ao redor da chácara custará entre R$ 100 mil e R$ 200 mil, dependendo da empresa contratada. Para garantir a segurança e o bem-estar dos cães, a construção de canis é essencial, o que representa um custo adicional significativo.

Diante dessa necessidade, a ONG lançou uma nova campanha para arrecadar fundos e concluir a construção do novo abrigo. A principal iniciativa é a campanha “Mil Pessoas Doando R$ 100”. Com essa ação, a ONG espera arrecadar R$ 100 mil, valor que permitirá iniciar as obras dos canis, do muro e a instalação de água e luz.

A ONG Amor de 4 Patas cuida de centenas de animais em Vilhena, muitos deles com deficiências, doenças crônicas ou em idade avançada. A situação atual é crítica, e a ONG depende do apoio da comunidade para continuar seu trabalho. Sabrina Santos pede a colaboração dos moradores de Vilhena e de todos que puderem ajudar. Doações em dinheiro podem ser feitas por meio do Pix (amorde4patasvha@hotmail.com). Além disso, a ONG está aberta a doações de materiais de construção e outros recursos necessários para a obra.

Para quem deseja conhecer mais sobre a ONG e suas campanhas, basta procurar por “Amor de 4 Patas Vilhena” no Instagram e no Facebook. Ambas as plataformas são atualizadas regularmente com informações sobre as iniciativas e as formas de contribuição.

A ONG também está organizando rifas e outras campanhas para arrecadar fundos. Sabrina Santos reforça a importância de cada doação, afirmando que “cada contribuição é um passo a mais para garantir um lar seguro e adequado para esses animais que tanto precisam”. Empresários e membros da comunidade são incentivados a participar, seja com doações financeiras ou de materiais.

Contatos para mais informações e doações: Sabrina: (69) 98495-1430 ou Moacir: (69) 99960-2042

A ONG Amor de 4 Patas agradece a todos pelo apoio e espera contar com a solidariedade da comunidade para continuar salvando vidas e proporcionando um futuro melhor para os animais abandonados de Vilhena.

