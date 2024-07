O Dr. Aparício Carvalho, presidente do Grupo Educacional Aparício Carvalho, participou da 16th World Conference on Bioethics, Medical Ethics and Health Law, realizada no Conselho Federal de Medicina – CFM em Brasília no período de 24 à 26 de julho, com apresentação de trabalho acadêmico no formato de pôster, com o tema: Bioethics in the Amazon: Challenges and Implications of Biopiracy.

Este evento internacional, que reúne especialistas de diversas áreas da saúde e das ciências humanas, serviu como uma plataforma para a troca de conhecimentos e a discussão de temas cruciais relacionados à bioética e à ética médica.

O trabalho apresentado pelo Dr. Aparício Carvalho explorou a importância da Amazônia para a biodiversidade global e seu papel crucial na regulação do clima e a intersecção entre a bioética, a exploração e apropriação indevida dos recursos da biodiversidade da Amazônia ao longo dos anos, além da exploração de populações tradicionais e a questão da biopirataria, entendida como a exploração não autorizada dos recursos biológicos e genéticos da região que demandam uma reflexão profunda sob a ótica da bioética.

De acordo com o Dr. Aparício Carvalho, o evento foi um sucesso de público, contando com a participação de profissionais de mais de 60 países. O evento apresentou temas atuais e de excelente qualidade acadêmica, proporcionando uma grande oportunidade para compartilhar com outros profissionais da área questões que estão sendo debatidas na comunidade acadêmica mundial e que têm impactos positivos na pesquisa. Essa troca de conhecimentos e experiências contribui significativamente para o avanço da bioética e da ética médica.

A presença em um evento internacional dessa relevância contribuiu para elevar o prestígio do grupo educacional da FIMCA e Faculdade Metropolitana, demonstrando a dedicação contínua com a inovação e a excelência no ensino das ciências da saúde.

A participação do Dr. Aparício Carvalho na conferência reforçou o compromisso da instituição com a promoção de uma educação ética e transformadora, reafirmando a missão da FIMCA e da Faculdade Metropolitana de formar profissionais altamente qualificados e comprometidos com os mais altos padrões éticos.