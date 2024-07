Na edição do dia 26.07.24 a revista Veja abordou o tema “anatomia de um crime”. O enfoque era a Lojas Americanas.

É uma reportagem longa, minuciosa e oportuna, cuja leitura é recomendável para todos os empresários, gerentes empresariais e investidores da bolsa.

Ela foi criada em 1929, na cidade de Niteroi-RJ. Em 1982 o grupo 3G ingressou no controle acionário da mesma. Na ocasião, o valor de mercado dela era muito inferior ao valor de seus imóveis. Percebeu?

Em 11.01.23 um escândalo veio à público. O valor das ações caiu de R$ 12,00 para R$ 3,00 (ou 77%); a seguir para R$ 0,80 por ação. Imagine o tamanho do prejuízo imposto a seus acionistas. Foi a maior fraude da história corporativa do Brasil, disse alguém. Ressalte-se que o trio controlador é possuidor das maiores fortunas do país. Ou seja, tais crimes foram cometidos por pessoas cultas, ricas, experientes e influentes (apenas para ficar um pouco mais ricos!?).

Convido os leitores (as) a atentar para estes fatos: 1.-As empresas perdem anualmente 5% das receitas por fraudes de funcionários; 2.-Quantificando, isso representa 5 trilhões de dólares no mundo a cada ano; 3.-Fraudes contábeis, tais como adulterar balanços, respondem por 5% do total de casos; 4.-Entre 2018 e 2022 a fatia de empresas (brasileiras) que registraram fraudes subiu de 50% para 62%; e 5.-No mundo, e no mesmo período, o percentual caiu de 49% para 46%. Ou seja, estamos indo contra a tendência mundial! Esses números são inquietantes e perturbadores.

Estamos tratando de um assunto grave e urgente, que requer ações rápidas e profundas. A empresa apresentou em 2023 um prejuízo de R$ 20 bilhões, mais tarde elevado para R$ 40 bilhões. Não devemos esquecer que essa manipulação intencional e fraudulenta, produziu ganhos financeiros expressivos para os controladores, ao longo de vários anos. Lembrar também que esses crimes foram identificados enquanto seus balanços eram auditados pelas mais conceituadas empresas mundiais de Auditoria Externa. Sinto-me à vontade para falar sobre este assunto, porque minha formação é contábil, tendo sido inclusive auditor (interno e externo).

A ânsia incontida por resultados financeiros crescentes e sistemáticos, por parte dos controladores, levou sua gerência a atropelar e burlar as leis, bem como os princípios éticos e morais. Infelizmente a corrupção local tem encontrado terreno fértil no país, para se expandir e diversificar. É impressionante como mentes privilegiadas, resolvem se orientar para o mal, enriquecendo alguns e roubando os ingênuos e desprotegidos cidadãos!

Apesar da grandeza da fraude, até o momento não foi encontrada nenhuma prova de que os trio controlador está ligado ao escândalo. Se a cultura de uma empresa é obstinada por resultados, significa que pode-se fazer qualquer coisa pelo lucro. Isso é inconcebível e inaceitável.

Precisamos aprender lições com esse escândalo, de forma que os culpados sejam condenados e punidos, com o maior rigor, devolvendo todo o dinheiro roubado. Eu e você somos convocados a combater a máxima de que o crime compensa. Estão explicitas as deficiências da lei. Necessitamos estar atentos e exercer pressão sobre os governantes e autoridades. O país não aceita que pessoas corruptas e incompetentes ocupem posições de relevância. Pense nisso enquanto lhes digo até a semana que vem.