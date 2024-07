O financiamento da atenção básica, realizado pelo Ministério da Saúde por meio do programa “Previne Brasil”, é um modelo de financiamento que considera o desempenho das equipes de atenção básica para o repasse financeiro, ou seja, quem tiver os melhores desempenhos recebe mais recursos.

Dessa forma, o “Previne Brasil” avalia indicadores de qualidade do atendimento realizado à população, que atualmente são sete indicadores: atendimento a gestantes considerando as consultas pré-natal, exames de HIV, sífilis e atendimento odontológico a essa população.

Além disso, avalia a coleta de exames citopatológicos, a cobertura vacinal em crianças e o acompanhamento de pessoas com hipertensão e de pessoas com diabetes nas unidades básicas de saúde.

O município de Vilhena vem qualificando e ampliando a saúde em todos os níveis, e na atenção básica não foi diferente. No início do ano de 2023, Vilhena encontrava-se em 13º lugar entre os 52 municípios em relação aos indicadores do “Previne Brasil”.

Em 2024, nos primeiros seis meses, avançou para o 9º lugar, depois para o 7º lugar e agora ocupa o 4º lugar dentre os municípios de Rondônia. Entre os municípios com mais de 60 mil habitantes, Vilhena já lidera há algum tempo essa classificação, sendo o melhor município com mais de 60 mil habitantes.

O Secretário de Saúde Municipal de Vilhena, Wagner Borges, ao comentar sobre esses avanços, afirmou: “Esses resultados são fruto do empenho e dedicação dos servidores da atenção básica, que têm trabalhado incansavelmente para oferecer um atendimento de qualidade à nossa população. Além disso, a Secretaria de Saúde tem dado total apoio, seja por meio de novas contratações ou pelo fortalecimento contínuo dos profissionais que atuam na atenção básica. Nosso compromisso é continuar avançando e garantindo que a saúde de Vilhena esteja sempre entre as melhores”.

Vale destacar que os demais municípios à frente de Vilhena nos indicadores possuem populações até três vezes menores. Vilhena, com cerca de 100.000 habitantes, tem demonstrado uma organização notável, considerando seu tamanho populacional. Cabe ressaltar que o próximo município com população semelhante a Vilhena, que seria Ji-Paraná, encontra-se na 23ª posição do ranking estadual, seguido por Cacoal em 42º e Porto Velho em 51º.