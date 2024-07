O deputado estadual Cirone Deiró (União Brasil) cobrou mais atenção do Poder Executivo com o município de Espigão do Oeste para assegurar providências com relação a crise hídrica além de obras de infraestrutura para facilitar o escoamento da produção regional.

O discurso foi feito nesta terça-feira (30) durante a sessão extraordinária no Plenário Lúcia Tereza Rodrigues dos Santos, na Assembleia Legislativa de Rondônia (Alero).

Cirone Deiró relembrou a crise hídrica enfrentada pelo município de Espigão do Oeste em 2023, tendo a própria Assembleia Legislativa aprovado o Projeto de Decreto Legislativo 317/2023, que reconheceu o estado de calamidade pública no município, em virtude da falta de água ocasionada pela estiagem. “No ano passado, a cidade sofreu muito e neste ano as pessoas estão sem dormir por conta da seca que ainda não sabemos a dimensão”, afirmou.

Para o deputado estadual Cirone Deiró, é necessário um plano de ação do Governo do Estado em conjunto com Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes (DER), Companhia de Águas e Esgotos do Estado de Rondônia (Caerd) e Secretaria de Estado de Obras e Serviços Públicos (Seosp) para buscar uma solução para o abastecimento do município. “Se for preciso que se busque financiamento, mas precisamos urgentemente fazer uma barragem no rio Palmeiras lá em Espigão para que possa se criar um reservatório de 6 ou 7 alqueires para atender a cidade”, ressaltou.

Cirone Deiró revelou que o investimento tem que ser feito de forma urgente. “É um município que tem mais de 30 mil pessoas morando ali. O bem maior que temos aqui na terra é a água e aquele município tem sofrido bastante com a falta de água. Que nosso Governo do Estado possa se mobilizar para esse grande reservatório para dar tranquilidade a essas famílias que se instalaram naquela região e que acreditam no nosso estado”, afirmou.

Estrada do Calcário

O deputado estadual Cirone Deiró ainda foi enfático sobre a busca por uma solução sobre o asfaltamento dos 10 km no trecho entre Espigão do Oeste até a estrada do Calcário.

“Infelizmente o proprietário da empresa faleceu e a empresa fez o distrato com o Estado. E agora precisamos que o Governo busque esse recurso que se faça por meio de um financiamento ou por recursos do próprio governo, mas precisamos iniciar urgentemente esses 10 km, pois é uma questão de Saúde Pública. A cidade conta com o trânsito de carretas, que circulam dentro do município e levantam uma nuvem de poeira, então queremos solicitar para que o mais breve possível possa licitar e iniciar essa obra”, destacou.

Ponte das Três Cachoeiras

Cirone Deiró também solicitou a recuperação da ponte no trecho entre o município de Espigão do este ao distrito do Pacarana. “Temos ali a ponte das Três Cachoeiras no rio Ribeirão, onde foram gastos mais de R$ 7 milhões, onde há 15 dias atrás um caminhão despencou dessa ponte. Essa é a única ponte de madeira naquele trecho de 9 km e queremos pedir ao DER que disponibilize em seu orçamento o recurso para que possa fazer essa ponte de concreto no local”, disse.

Estrada da Figueira

Outro ponto que necessita de pavimentação no trecho da Estrada do Café até o município de Espigão do Oeste. “Temos várias colônias de pomeranos e de famílias alemãs que moram ali e que podem garantir um retorno ainda maior a partir da chegada do asfalto. É uma região que pode produzir mais e com qualidade para escoar a produção de café, cacau, soja e diversas atividades agrícolas. É um benefício que pode garantir o desenvolvimento, renda além de beneficiar todo setor produtivo da região”, encerrou.