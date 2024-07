O Grupo Amazon Fort, atuando há mais de 20 anos em Porto Velho como uma empresa local, esclarece que as informações divulgadas sobre supostas ameaças ocorridas são completamente infundadas.

Queremos afirmar categoricamente que não houve qualquer tipo de ameaça por parte de nossos representantes ou associados, e qualquer alegação nesse sentido é totalmente falsa. (Leia sobre o caso AQUI).

Durante a audiência ocorrida nesta segunda-feira (29) no Fórum Geral em Porto Velho, ficou evidenciado que o prefeito Hildon Chaves buscou desviar o foco dos inúmeros problemas identificados pelos órgãos de controle no contrato firmado recentemente com uma empresa para gestão de resíduos sólidos no município. Importante esclarecer que a audiência não era uma tentativa de acordo com o Grupo Amazon Fort, mas sim uma sessão entre o Ministério Público, o Tribunal de Contas do Estado (TCE) e o Município, decorrente da ação civil pública instaurada pelo MP. O Grupo Amazon Fort estava presente apenas como ouvinte, sem envolvimento direto nas discussões.

Entre as suspeitas de irregularidades apontadas pelo TCE-RO, destacam-se a falta de ampla concorrência e a possibilidade de o preço contratado ser excessivamente elevado. Especialistas acreditam que um contrato mais competitivo poderia economizar cerca de 1 bilhão aos cofres públicos. Estas narrativas parecem ser uma estratégia para desviar a atenção das verdadeiras questões que estão sendo apontadas pela justiça e pelos órgãos reguladores.

Nosso compromisso é com a ética e a integridade em nossas operações. Esta situação envolve diretamente a administração municipal e as responsabilidades legais do prefeito perante as autoridades reguladoras. É importante que todos mantenham o foco nas questões reais e nos fatos comprovados e não se deixem levar por alegações sem base que apenas buscam confundir e criar falsas narrativas.

O Grupo Amazon Fort se mantém à disposição para colaborar com quaisquer esclarecimentos adicionais.

Porto Velho, 30 de julho de 2024.

Grupo Amazon Fort