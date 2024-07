O Ministério Público de Rondônia (MPRO), por meio da Promotoria de Justiça de Ariquemes e do Núcleo de Apoio ao Júri (NAJ), obteve ontem, segunda-feira (29/7), a condenação do quarto integrante de uma organização criminosa a uma pena de 37 anos de prisão pela morte de Miriam Francisca dos Reis, no município de Monte Negro.

De acordo com a sentença, o crime ocorreu em abril de 2020, quando os réus se uniram para arquitetar um plano de vingança após um triplo homicídio em que morreram dois irmãos e o cunhado dos já condenados, assassinados dias antes em um bar, em Monte Negro.

Os acusados fizeram uma lista de pessoas que suspeitavam serem os autores dos crimes e, em seguida, cometeram uma sequência de assassinatos, ceifando a vida de três pessoas, incluindo Miriam.

Os réus são conhecidos na região por integrarem uma organização criminosa envolvida em extorsões, tráfico de drogas e outros homicídios.

No julgamento, realizado no Tribunal do Júri de Ariquemes, com a atuação do Coordenador do NAJ, Promotor de Justiça Marcus Alexandre de Oliveira Rodrigues, e da Promotoria de Ariquemes, o Conselho de Sentença acolheu toda a sustentação do MPRO e condenou o réu E.P. da S. pelo crime de homicídio qualificado por motivo torpe, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, para ocultar outro homicídio e praticado com características de grupo de extermínio.

Ao todo, as condenações somam mais de 137 anos de prisão em regime fechado para todos os membros dessa organização criminosa familiar.