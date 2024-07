Ellen Cecília Martinelli, 21 anos, é candidata ao título de Rainha da Exponorte 2024 em Vilhena.

Em entrevista ao Extra de Rondônia, Ellen revelou suas paixões e motivações que a levaram a participar do concurso. Ellen gosta de pescar, ir para a fazenda e aproveitar as atividades de campo.

Com uma forte ligação ao setor agropecuário, e conta que vê na Exponorte uma representação significativa do Agro, um setor vital para a região. “Sempre gostei da festa, ela representa o Agro e quero poder representar Vilhena, minha cidade natal, dando representatividade, como uma futura Agrônoma”, destacou Ellen.

A candidata é motivada pela vontade de mostrar a relevância do Agro e das raízes culturais da região. “Quero mostrar a relevância do Agro e das nossas raízes para nossa cidade, estado e Brasil afora. O Agro não para!”, afirmou com entusiasmo.

A Exponorte 2024 acontecerá de 28 de agosto a 1º de setembro, com uma programação recheada de shows nacionais de artistas renomados como Hugo & Guilherme, Murillo Huff, Alok, DJ Topo, Gustavo Mioto e Turma do Pagode. O evento promete ser inesquecível para todos os presentes, destacando a importância do setor agropecuário e celebrando a cultura local.