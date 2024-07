Tour “Adore” com banda Morada acontece em Vilhena e Ji-Paraná

A banda gospel Morada está trazendo a tour “Adore” para Rondônia em setembro, com apresentações em duas cidades do estado.

No dia 18 de setembro, a banda se apresentará em Vilhena, na Igreja Batista de Nova Vilhena, localizada na Rua Aricy Firmino Lopes Mandarim, 165, no bairro Jardim Eldorado. No dia seguinte, 19 de setembro, será a vez de Ji-Paraná, na Primeira Igreja Batista, situada na Avenida Marechal Rondon, 493, no Centro. A Tour Adore, que começará às 18h, tem o show principal previsto para as 19h30.

A banda Morada tem conquistado milhares de corações com suas músicas inspiradoras e de adoração. Com sucessos como “É tudo sobre você”, “Só tú és Santo”, “Para Onde eu Irei?”, “Emaus” e “Para que entre o Rei”, a banda se tornou um dos principais nomes da música gospel no Brasil. Em 2023, a Tour Adore se apresentou em mais de 40 cidades por todo o Brasil, impactando milhares de vidas com suas canções e mensagens de fé.

Ingressos para o show em Vilhena já estão no 3° lote e podem ser adquiridos através do link: https://site.diskingressos.com.br/event/7642

Em Ji-Paraná, os ingressos estão no 4° lote e podem ser comprados no link: https://www.diskingressos.com.br/event/7643

Vale ressaltar que crianças a partir de 08 anos pagam meia-entrada. O público assistirá ao show em pé, e caso sejam disponibilizadas cadeiras, estas serão ocupadas por ordem de chegada. A utilização de vagas de estacionamento, eventualmente disponibilizadas, também está sujeita à ordem de chegada e ocupação.

A tour Adore promete ser um evento emocionante, repleto de louvor e adoração, trazendo momentos inesquecíveis para todos os presentes.

Veja o clip abaixo:

https://