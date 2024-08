Na noite desta quarta-feira, 31, lideranças e dirigentes do MDB se reuniram com representantes de diversos partidos para definir uma coligação em apoio à pré-candidatura de Raquel Donadon à prefeitura em Vilhena. Samir Ali, presidente da Câmara Municipal e do diretório municipal do MDB, liderou a comitiva da agremiação no encontro.

A aliança, que será submetida à aprovação nas convenções dos partidos envolvidos, conta com o compromisso do MDB de indicar o candidato a vice-prefeito.

Três nomes serão apresentados nas próximas horas para avaliação. Ronildo Macedo está com seu nome incluído na nominata do partido para às eleições proporcionais.

Durante a reunião, o clima era de otimismo. O reforço do MDB, que traz consigo lideranças políticas e comunitárias de peso, foi celebrado pelos presentes. A expectativa é que a coligação fortaleça a candidatura de Raquel Donadon, aumentando suas chances nas próximas eleições.

O Extra de Rondônia apurou que o vereador Ronildo Macedo, que até o começo da semana era pré-candidato a prefeito pelo MDB, não esteve na reunião, mas continua com o grupo. Ouvido pelo site logo após o término da reunião dos dirigentes da legenda, Macedo afirmou que não foi porque abriu mão de concorrer às eleições majoritárias, porém mantém seu nome na nominata que o partido vai avaliar na convenção e que fará “o que entender que for melhor para o MDB e para Vilhena”

As convenções partidárias estão agendadas para os próximos dias. O MDB realizará a sua na noite desta sexta-feira, enquanto o PRD e os demais partidos do grupo farão suas convenções no sábado. Esses encontros serão decisivos para oficializar a aliança e definir os próximos passos da campanha.