O aguardado baile para a escolha da Rainha da Exponorte acontece no próximo sábado, 03, no Parque de Exposições em Vilhena. As portas serão abertas a partir das 20h.

Com mais de 20 apresentações programadas, a noite será repleta de entretenimento e emoção. As vendas de mesas continuam até o dia do baile, com preços variando entre R$ 1.200,00, R$ 1.000,00 e R$ 800,00, garantindo a melhor experiência para os convidados.

Um dos destaques da noite será o show nacional da dupla Cléber & Gustavo. Conhecidos por sucessos como “Só Que Não”, “Quase” e “Casa Comigo”, a dupla conquistou o público com suas letras envolventes e melodias cativantes, tornando-se referência no cenário sertanejo.

Após a apresentação de Cléber & Gustavo, o DJ Enevax subirá ao palco para continuar a festa com seus sets animados, garantindo que ninguém fique parado.

Não perca essa oportunidade de prestigiar um evento que celebra a beleza, cultura e tradição de Vilhena. Adquira sua mesa e prepare-se para uma noite inesquecível no baile de escolha da Rainha da Exponorte 2024.