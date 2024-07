No dia 29 de julho, o Centro Universitário Aparício Carvalho – FIMCA e a Faculdade Metropolitana deram as boas-vindas aos alunos calouros para o segundo semestre do ano letivo de 2024. O evento, que reuniu centenas de novos estudantes, foi marcado por um clima de entusiasmo e celebração.

A recepção, que ocorreu na Vila Olímpica do Grupo Educacional Aparício Carvalho, contou com a presença ilustre do Diretor Presidente do grupo, Doutor Aparício Carvalho de Moraes, do Vice-diretor da Faculdade Metropolitana, professor Luiz Ibanor, Edimar Sartoro, diretor da FIMCA EAD, Fernando Ramalho, diretor pedagógico, Denny Ramos, coordenador do NUPEX, e dos coordenadores de ambos os institutos. Em um discurso inspirador, Dr. Aparício Carvalho falou diretamente aos novos acadêmicos, incentivando-os a aproveitarem ao máximo essa nova fase de suas vidas acadêmicas e profissionais.

A mensagem de boas-vindas foi acolhedora e motivadora, refletindo o compromisso da instituição com a excelência acadêmica e o desenvolvimento integral dos seus alunos. “Estamos honrados em recebê-los em nossa instituição. Vocês são a razão pela qual nos dedicamos diariamente, e é um privilégio poder contribuir para o crescimento e sucesso de cada um de vocês”, afirmou Dr. Aparício Carvalho em seu discurso.

A recepção aos calouros é um evento tradicional na FIMCA e na Faculdade Metropolitana, proporcionando uma oportunidade para os novos alunos conhecerem melhor a estrutura, os professores e os colegas que farão parte de sua jornada acadêmica. Além disso, a ocasião serve como um momento de integração, onde os calouros são apresentados aos valores e à cultura das instituições.

O Centro Universitário Aparício Carvalho – FIMCA e a Faculdade Metropolitana desejam a todos os novos estudantes um excelente início de semestre, repleto de aprendizado, novas experiências e sucesso. As instituições reafirmam seu compromisso em proporcionar uma educação de qualidade, preparando os alunos para se tornarem profissionais competentes e cidadãos conscientes.