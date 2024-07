Em um evento bastante concorrido na manhã de terça-feira, 30, foi entregue aos moradores de Itapuã do Oeste e à população do estado de Rondônia, o trecho urbano da BR 364, que corta o munícipio.

Estiveram presentes o ministro dos transportes Renan Filho, o senador Confúcio Moura, o governador Marco Rocha, o deputado federal Lúcio Mosquini, o deputado federal Fernando Máximo, a deputada federal Cristiane Lopes, a deputada estadual Cláudia de Jesus e o prefeito Moisés Cavalhaleiro.

Orçada em R$ 60 milhões, recursos viabilizados pelo senador Confúcio Moura, a obra resolve um problema estrutural que contaminava toda à extensão da BR 364, desde 2009. Embora pequeno, o trecho de pouco mais de 6 quilômetros, representava um obstáculo no tráfego de grãos de toda a produção do estado.

Ao fazer uso da palavra, o ministro dos transportes Renan Filho, comparou os investimentos no Departamento de Infraestrutura de Rondônia – DNIT-RO do governo atual com o governo anterior e listou um conjunto de obras em execução no estado. “O DNIT sabe fazer e faz rápido. Dê orçamento ao órgão e as coisas acontecem. E, para ter orçamento, precisa de um senador como Confúcio Moura à frente da Comissão de Infraestrutura. Saímos de R$ 167 milhões em 2022, para R$ 632 milhões em 2024. E teremos mais R$ 500 milhões para a ponte binacional Brasil-Bolívia. E mais a duplicação desta BR 364. Este é o compromisso do presidente Lula com Rondônia!”, discursou o ministro.

Para o senador Confúcio Moura, o momento era de agradecimento. “Não a mim, mas a todos que contribuíram para este momento. O presidente Lula foi muito sensível ao nosso pedido. O ministro Renan Filho com a sua competência foi muito respeitoso conosco. E, em menos de 1 ano, estamos entregando esta obra maravilhosa. E não é apenas esta obra aqui, são obras pelo estado todo, em todos os lugares. E não levamos em conta as cores partidárias. Aqui é o povo de Rondônia que importa. E o governo federal tem nos respeitado e atendido aos nossos pedidos. Contem comigo, como contaram com o MDB nos últimos 20 anos na administração desta cidade!”, afirmou Confúcio Moura.