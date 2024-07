No último domingo, 28, Ediran Ramos Andrade foi aprovado na convenção do Partido Republicanos para concorrer ao cargo de vereador em Chupinguaia.

Filho de pioneiros, Ediran mora na cidade há 35 anos, constituiu uma família estável sendo pai de uma filha, e tem uma história de dedicação à comunidade local desde a infância. Seu projeto político nasceu do incentivo de amigos, sendo construído através de uma história de vida peculiar.

Ediran começou sua trajetória como “menino de recados” no posto telefônico da Teleron, na época em que havia apenas um terminal telefônico na cidade. Responsável por avisar os moradores sobre ligações, ele desde cedo demonstrou seu comprometimento com a comunidade. Posteriormente, passou pela Guarda Mirim e trabalhou em diversas empresas, incluindo um frigorífico. Sua última ocupação foi como Chefe de Transportes na Secretaria de Saúde. Sempre comunicativo e muito prestativo, foi conquistando a simpatia da população e demonstrando ser uma pessoa diferenciada.

Em entrevista ao Extra de Rondônia, Ediran falou um pouco sobre seu passado: “moro há 35 anos em Chupinguaia. Meu pai veio da Bahia e minha mãe de Minas Gerais direto para Chupinguaia. Somos pioneiros dessa cidade. Sempre trabalhei para ajudar no sustento da minha família e resolvi entrar na política por amar minha cidade, amar esse povo acolhedor que temos aqui, por perceber que na política precisamos de pessoas novas que realmente viveram todas as dificuldades que nosso município passou, e mais ainda, por contar com apoio de incentivo de muita gente.”

Ediran destaca seu compromisso com a cidade: “A cada dia que passa, vejo que posso me dedicar mais a essa cidade onde moro desde que nasci. Caso seja eleito, quero fazer um mandato participativo com a população, dando apoio a todas as associações, como a das donas de casa, e implantando novos projetos para acolher melhor as mulheres do nosso município, com cursos de corte e costura, pinturas em tecidos e telas, e crochê. Quero também estar presente nas conferências de saúde, dar suporte aos conselhos e estar atento às audiências públicas para saber os gastos de cada secretaria, assim podendo ajudar e buscar recursos.”

Ediran elogiou a atual administração da prefeita Sheila Mosso, destacando que teve a oportunidade de ser Chefe de Transporte da Saúde, “onde realizei um belo trabalho com total apoio da prefeita e suporte necessário”.

Ediran finalizou com seus objetivos para o futuro: “Quero um Chupinguaia melhor, com uma saúde de qualidade, onde possamos ter especialistas como pediatras, ortopedistas, ginecologistas e otorrinolaringologistas. Que nosso município possa ser referência no estado de Rondônia.”