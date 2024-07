Na tarde desta quarta-feira, 31, em contato com a redação do Extra de Rondônia, Marcio Augusto Barbosa, advogado do empresário Luiz Henrique da Silva, da cidade de Colorado do Oeste, detido na manhã desta quarta-feira, 31, no decorrer de uma operação da Polícia Civil (PC) de Cerejeiras, veio a público para esclarecer o fato de seu cliente ter sido conduzido para a delegacia.

Segundo Marcio, policiais civis e militares de Colorado, em apoio à operação da PC de Cerejeiras, chegaram na casa do empresário do ramo de cerâmica munidos de um mandado de busca e apreensão.

Contudo, o empresário se apresentou como CAC, recebeu os policiais e abriu o cofre onde guarda as munições conforme as regras do estatuto do desarmamento, longe das armas. Entretanto, no local também havia oito munições que não pertenciam ao empresário, que afirmou que poderiam ter sido pegas por engano no estande de tiro.

O advogado afirma que não foi encontrado nenhum indício em relação ao homicídio do fazendeiro em Cerejeiras, e o empresário alega inocência, dispondo-se a colaborar com as investigações para que o caso seja elucidado o mais breve possível.

O empresário pagou fiança e foi liberado.