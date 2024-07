Em um dia de operações intensas, a Polícia Militar de Cerejeiras prendeu M.S.S., conhecido nos meios policiais, duas vezes por furto.

Os incidentes ocorreram em diferentes locais da cidade, destacando a persistência do suspeito em cometer crimes e o empenho das autoridades em coibir tais ações.

Na primeira ocorrência, a central de operações recebeu uma ligação anônima relatando uma pessoa em atitude suspeita na Rua Porto Velho, esquina com a Avenida Portugal. De acordo com o informante, o indivíduo carregava um bolo de fios. Ao chegar ao local, a guarnição encontrou M., com um rolo de fio branco, um rolo de fio preto, um rolo de fio verde com amarelo e uma bicicleta roxa da marca Colli, identificada pelo número de série 4R23060304.

Após consulta, confirmou-se que a bicicleta era produto de furto, protocolo da ocorrência 3256500460. M., foi detido e encaminhado à delegacia local.

Poucas horas depois, durante patrulhamento de rotina, a mesma guarnição foi abordada pela vítima R., em frente ao supermercado Betoni. Ela relatou que havia deixado sua bicicleta estacionada em frente ao estabelecimento e, ao retornar, percebeu que o veículo havia sido furtado. R., forneceu as características da bicicleta, predominantemente preta com cesta rosa, e imediatamente a PM iniciou buscas nas proximidades.

Mais uma vez, M., foi localizado, agora em posse da bicicleta de R. As imagens anexas ao relatório confirmam a identificação do veículo e do suspeito. M., foi novamente detido e conduzido à delegacia para as devidas providências.

Os episódios destacam a atuação eficaz da Polícia Militar de Cerejeiras no combate ao furto, embora a reincidência de M.S.S., sublinhe os desafios enfrentados pelas autoridades em manter a ordem e segurança na cidade.