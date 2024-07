Na manhã desta quarta-feira, 31, a Delegacia de Polícia de Cerejeiras cumpriu três mandados de busca e apreensão em locais distintos, no âmbito da investigação do crime de homicídio ocorrido no dia 1º de julho de 2024 (leia mais AQUI).

A operação resultou na prisão em flagrante de um suspeito por posse irregular de munições.

Durante as diligências, os policiais apreenderam diversas munições, documentos e dispositivos eletrônicos que serão analisados para auxiliar nas investigações.

A operação faz parte dos esforços contínuos da polícia para esclarecer o homicídio de Vilmar José Pizzi, encontrado sem vida na linha 5, km 62, da 4ª para a 5ª eixo, na zona rural entre Cerejeiras e Pimenteiras do Oeste, assassinado mediante disparo de arma de fogo.

A Polícia Civil continua a investigar o caso e qualquer informação sobre o fato poderá ser informada através do telefone (69) 3342-2436. A ação foi coordenada pelo Delegado de Polícia Titular da unidade, Mayckon Pereira.

A Delegacia de Polícia de Cerejeiras reafirma seu compromisso com a segurança pública e a elucidação dos crimes, garantindo que todas as medidas legais serão tomadas para responsabilizar os envolvidos no homicídio.