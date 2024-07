A Polícia Civil de Rondônia, através da Delegacia de Polícia de São Miguel do Guaporé, na região do Vale do Guaporé, realizou uma operação na manhã desta quarta-feira (31) na cidade de Buritis, na região do Vale do Jamari, na residência de um indivíduo investigado pela autoria da fake News dirigida ao deputado estadual Ismael Crispin (MDB) e demais parlamentares da Assembleia Legislativa do Estado.

Em cumprimento a mandado de busca e apreensão expedido pelo juízo da comarca de São Miguel, equipe coordenada pelo delegado Lucas Favarin, esteve na residência de um radialista desempregado, de 51 anos, em Buritis, único alvo dessa fase da operação.

O delegado Lucas Favarin informou que o radialista foi o único alvo na cidade, e que ele admitiu parte do crime cometido contra a honra dos parlamentares. “A gente conseguiu identificar o rapaz que criou o vídeo e os áudio, já cumprimos buscas na residência dele, apreendemos o celular dele para análise telemática. Ele já confessou os fatos, o inquérito segue agora para apreciação do Ministério Público e o judiciário”, anunciou.

Ainda de acordo com o delegado Lucas Favarin, na apreensão de hoje, há também vídeos e áudios do acusado confessando a autoria dos áudios

A operação é fruto de investigação iniciada em setembro de 2022, em pleno período de campanha eleitoral, quando o deputado Ismael Crispin e demais parlamentares foram prejudicados com a fake News. À época, circulou em São Miguel do Guaporé e região do Vale do Guaporé um vídeo nas redes sociais e aplicativos de mensagens em que aparece uma foto com o nome do parlamentar ao fundo, um áudio de um desconhecido, que se fez passar por um dos 24 deputados da Assembleia Legislativa de Rondônia. O prejuízo político foi imensurável.

De acordo com delegado Regional em São Miguel do Guaporé Hazael Francisco dos Santos, a pessoa que produziu a fake News colocou a voz imitando o parlamentar e falou várias ofensas ao deputado rondoniense e demais deputados. “Inicialmente, identificamos o autor dessa fake News em São Miguel do Guaporé”, disse.

FAKE NEWS REQUENTADA

No dia 27 de maio desde ano, no período das composições partidárias visando às eleições de 2024, o vídeo voltou a circular em São Miguel do Guaporé e outras regiões, e o deputado Ismael Crispin esteve na Delegacia Especializada em Repressão às fraudes, em Porto Velho, com o Diretor-Geral da Polícia Civil de Rondônia Samir Fouad Abboud, o delegado de Polícia do Interior, Paulo Kakiois e o delegado Swami Otto, para denunciar que estavam novamente disseminando uma Fake News que veiculava sua imagem com o áudio de um terceiro.

A publicação tinha o claro objetivo de denegrir e prejudicar a imagem do parlamentar e de seus apoiadores. A operação da Polícia Civil foi exitosa, foram apreendidos equipamentos utilizados na confecção da fake News e o autor foi identificado.