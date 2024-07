As operações de retirada dos invasores foram originadas por meio da ADPF 709, com determinação do STF, e ocorreram no mês de julho, de 2024. O objetivo foi devolver o território para usufruto dos povos originários.

Na última terça-feira, 30/7, a PF participou do evento que marcou a conclusão das atividades de desintrução de invasores da Terra Indígena Karipuna. As operações de retirada dos invasores foram originadas por meio da ADPF 709, com determinação do STF, e ocorreram no mês de julho, de 2024. O objetivo foi devolver o território para usufruto dos povos originários.

A ação contou com os seguintes integrantes: IBAMA, INCRA, FUNAI, Polícia Rodoviária Federal, Exército Brasileiro, Lideranças da Terra Indígena, Ministério Dos Povos Indígenas, Força Nacional, Ministério Público Federal, Gabinete da Presidência da República, Ministério Público do Trabalho, e ICMbio, que na oportunidade, puderam entregar os resultados da retirada do Território Indígena.

Foram 6 (seis) operações deflagradas pela PF – Wari e Retomada I, II, III, IV e V – entre março e junho de 2024, expulsando invasores, destruindo estruturas clandestinas e apreendendo materiais ilegais na TI Igarapé Lage, com prejuízo milionário para os criminosos. O reassentamento foi finalizado em 30 de junho.