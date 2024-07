No próximo sábado, 03, Pedro Sanchez & Thiago se apresentam no Old Ranch, a partir das 22h em Vilhena.

Pedro Sanchez & Thiago têm conquistado corações e palcos por todo o Brasil com seus sucessos, como “Pinta o Cabelo de Preto”, “Amor de Balada” e “Sertanejo Raiz”. Com uma carreira marcada por apresentações energéticas e uma conexão única com o público, a dupla se destaca no cenário musical sertanejo, acumulando hits que embalam festas e eventos por onde passam. Seus talentos e carismas garantem shows inesquecíveis, consolidando-os como um dos nomes promissores da música sertaneja contemporânea.

A maior casa sertaneja da região, o Old Ranch, fica localizado na Avenida Major Amarante, 4229, no Centro. Os ingressos estão disponíveis online e podem ser adquiridos facilmente no valor de R$ 50,00 (+ R$ 5,00 taxa), podendo ser pagos em até 12x de R$ 5,69 através do link: https://www.sympla.com.br/evento/pedro-sanchez-thiago/2564304

Para mais informações e reservas, entre em contato pelos números (69) 9 8134-4990 ou (67) 9 9687-5454.

