A Santa Casa de Misericórdia de Chavantes, instituição de referência em Organizações Sociais de Saúde (OSSs) que faz a gestão da saúde complementar de Vilhena, alcança um novo patamar de excelência com a recente conquista da licitação para a administração do Hospital Municipal Universitário de Taubaté (HMUT).

Esta vitória não apenas reafirma a posição da Santa Casa no cenário nacional, mas também eleva o padrão de gestão em hospitais de ensino no Brasil.

Desde o início de sua atuação como OSS, a SCMC tem se dedicado a proporcionar uma saúde cada vez mais humanizada, inovadora e de alta qualidade. Com uma visão ambiciosa, a instituição sempre almejou não apenas ser a melhor OSS do estado de São Paulo, mas também destacar-se em todo o território brasileiro. A conquista da administração do HMUT, um dos 202 hospitais de ensino credenciados pelo Ministério da Saúde, simboliza a concretização dessa visão.

O HMUT, que possui uma história centenária e integra a tradicional Faculdade de Medicina de Taubaté desde 1982, representa um marco significativo na formação de médicos e na promoção da saúde. Com um orçamento mensal de R$ 9,4 milhões e um total anual de mais de R$ 112 milhões, o hospital de Taubaté possui um orçamento quase duas vezes superior ao orçamento anual do município de Chavantes, estimado em R$ 60 milhões. Este dado ilustra a magnitude e a responsabilidade associadas à gestão de uma instituição de tal porte.

A Santa Casa de Misericórdia de Chavantes, além de ser uma das poucas OSSs a administrar um grande hospital de ensino, também se destaca em termos de reconhecimento e desempenho. Recentemente, o Tribunal de Contas do Estado classificou a Santa Casa como a 20ª maior ONG entre as 11.500 existentes no Estado de São Paulo, e entre as 10 maiores ONGs do país, considerando todos os projetos geridos em diversos estados.

A transparência e o comprometimento da instituição são evidentes nas conquistas de acreditações importantes. A Santa Casa conquistou certificações de excelência como a Acreditação ONA e está em processo de obtenção da Acreditação Europeia da Agência de Calidad Sanitaria de Andalucia (ACSA), além da acreditação corporativa pela Qmentum. Essas certificações são prova do comprometimento com políticas e práticas que garantem um atendimento seguro e de alta qualidade. Em Vilhena, a Santa Casa elevou o padrão de atendimento e estrutura do Hospital Regional Adamastor Teixeira, colocando-o como único hospital de Rondônia a pleitear a ONA.

Os resultados das práticas de gestão eficiente também são notáveis. Nos últimos quatro anos, a Santa Casa economizou e devolveu mais de R$ 15 milhões aos cofres públicos, refletindo um compromisso com a integridade e a administração responsável dos recursos públicos.

Além das conquistas internas, a Santa Casa de Chavantes participa ativamente de programas como o Programa Farol, que monitora indicadores de saúde, e formalizou sua entrada no Programa “São Paulo Amigo do Idoso”, voltado para a qualificação geronto-geriátrica das instituições de saúde no estado.

O presidente da Santa Casa de Misericórdia de Chavantes, Anis Ghattás Mitri Filho, expressou sua gratidão a todos os colaboradores e parceiros da instituição, incluindo a Fehosp (Federação das Santas Casas e Hospitais Beneficentes do Estado de São Paulo), pelo apoio contínuo. Ele destacou que a organização está em uma fase ascendente e comprometida com a missão de levar seu modelo de cuidado e dedicação a cada canto do Brasil, impactando positivamente a saúde da população.

A trajetória da Santa Casa de Misericórdia de Chavantes é um exemplo claro de como uma gestão dedicada e transparente pode elevar o padrão da saúde no país, beneficiando milhares de brasileiros com serviços de qualidade e comprometimento.