A Associação dos Moradores dos Bairros Orleans e Alphaville de Vilhena, junto com colaboradores, está promovendo uma campanha beneficente em prol da família do bebê Theo.

Theo estava em tratamento fora de Vilhena, mas infelizmente não resistiu à segunda cirurgia e faleceu. A família enfrenta pendências financeiras significativas e precisa de apoio.

Para ajudar a família de Theo, está em andamento uma rifa com o objetivo de arrecadar fundos. O bilhete da rifa custa apenas R$ 5,00 e oferece a chance de ganhar uma garrafa térmica de 9,5 litros. A compra pode ser realizada via Pix, facilitando a participação de todos. O sorteio será feito de maneira transparente, com os números sendo gravados, e os ganhadores serão contatados por telefone. O número para pagamento via Pix é 69 99308-1850, em nome de Fernanda Ramos.

Além da rifa, um bingo está sendo organizado para aumentar ainda mais as arrecadações. Detalhes sobre o evento do bingo podem ser obtidos pelo telefone 69 8446-1625.

A campanha tem como objetivo não apenas ajudar a família de Theo a sanar suas dívidas, mas também demonstrar o poder da comunidade unida em momentos de necessidade. A mãe de Theo expressou sua gratidão pelo apoio contínuo e pela decisão de seguir com a campanha, mesmo após a perda de seu filho. Os patrocínios e doações previamente recebidos serão utilizados para quitar as despesas pendentes no Paraná, onde Theo estava sendo tratado.

Todos podem contribuir comprando bilhetes da rifa ou participando do bingo. A solidariedade e o apoio da comunidade são fundamentais para que a família de Theo consiga superar este momento difícil. Para mais informações, entre em contato com Fernanda Ramos pelo número de Pix 69 99308-1850 ou para detalhes do bingo pelo telefone 69 8446-1625.