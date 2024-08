O DCO da FFER reencaminhou aos clubes, na última segunda-feira, 29 de julho, o termo de confirmação de participação no Rondoniense 2025.

Os clubes devem enviar o documento preenchido, confirmando o interesse em disputar a competição, até as 13h30 do próximo dia 2 de agosto do corrente ano. Caso o documento não seja enviado ao Departamento de Competições da FFER, será entendido como desinteresse em disputar a competição.

O Departamento de Competições da Federação de Futebol do Estado de Rondônia inicialmente encaminhou aos clubes o termo no dia 10 de julho. Agora, o DCO da FFER enfatiza aos clubes que o prazo se expira no próximo dia 2 de agosto. O clube que não enviar o termo de confirmação ficará de fora do campeonato estadual.

O Rondoniense Série A é a principal competição de futebol profissional de Rondônia, sendo a única que dá direito ao campeão e ao vice de participar da Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro Série D e Copa Verde. Através do Rondoniense, os clubes de Rondônia podem conquistar o direito de participar das competições nacionais e receber cotas significativas de premiação.