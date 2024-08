NOVA LOJA PSV EM CACOAL Registrei no último sábado, dia 27, a inauguração da NOVA LOJA PSV no Cacoal Shopping na Capital do Café, onde estão expostos maravilhosos modelos FIAT, CITRÖEN, GWM e PEUGEOT das concessionárias comandadas pela empresária Poliana Miranda em Cacoal e Rolim de Moura do renomado GRUPO GILBERTO MIRANDA em Rondônia. Na foto pequena parte da grande equipe do GGM, consultora de vendas Sueli Ribeiro, secretário de vendas Gabriel Mendes, gestoras de vendas Kawanny Camargo e Rute Mandrick e os consultores de vendas Diego Palmeira, Lukas Prado e Rafael Goes. O GRUPO GILBERTO MIRANDA receberá o TROFÉU CACAU DE OURO 2024 idealizado e realizado há 21 ANOS por esta jornalista, que fará PODCAST com cada um dos homenageados, com produção da empresa DNA MIDAS. O evento que acontecerá no dia 26 de outubro próximo no salão de eventos TOLDU’S Buffet, em Cacoal/RO conta com nomes renomados em sua organização e também homenageados como THIAGO FLOR Fotógrafo Oficial na aguardada noite de homenagens, decorador MARCIO ERMENEGILDO e estrutura da empresa AGITORO Som & Iluminação. Marisa Linhares vestirá traje EXCLUSIVO da aplaudida e prestigiada LINDA VON RONDON.

NOVA LOJA PSV EM CACOAL Na inauguração da NOVA LOJA PSV no último sábado, dia 27, no Cacoal Shopping na Capital do Café, onde estão expostos maravilhosos modelos FIAT, CITRÖEN, GWM e PEUGEOT das concessionárias comandadas pela empresária Poliana Miranda em Cacoal e Rolim de Moura do renomado GRUPO GILBERTO MIRANDA em Rondônia registrei a gestora de vendas Rute Mandrick e a linda FIAT TITANO, a queridinha do momento no meio rural.

SANDRA CRISTINA FEZ ANIVERSÁRIO Ontem, dia 31, registrei na sede da renomada SICOOB FRONTEIRAS das agências em RO, MT e MS, a gerente SANDRA CRISTINA de Relacionamento PF que comemorou seu aniversário de 4.0 e foi parabenizada pelo gerente geral Edvaldo Rodrigues do PA de Cacoal e por um dos fundadores da prestigiada cooperativa financeira, advogado Vornei Bernardes da Costa.

CASA & DECORAÇÃO Em Cacoal/RO, registrei o empresário OTÁVIO FOLI sócio proprietário da moderna e elegante CASA & DECORAÇÃO a mais completa loja de móveis e decoração em Rondônia, com parte da atenciosa equipe, seus filhos Syndell Foli e Otávio Henrique, Belita Ferreira, Samara Bianqui, Dalvan Langa, Jean Amaraes, os aniversariantes do Mês Clarindo Bianqui e Fernanda Souza, Junior Pereira, Elizania Krause, Maria de Lourdes, Rodney da Silva, Joscinete Ramos e Bruna Pagung.

KUMON CACOAL no TROFÉU CACAU DE OURO Ana Cláudia Takahashi Bianchini proprietária da franquia KUMON em Cacoal/RO, orientadora em Matemática, Português e Inglês, está participando em Campinas/SP, do importante CONEXÃO BRASIL do KUMON AMÉRICA DO SUL para trazer mais conhecimento para a unidade na Capital do Café.

ORALCENTER NO TROFÉU CACAU DE OURO 2024 A prestigiada ORALCENTER ODONTOLOGIA moderna e elegante clínica da cirurgiã-dentista Maria Eduarda Macedo, que atua nas especialidades de Implantodontia, Ortodontia e Endodontia. Na foto Maria Eduarda entre seu pai cirurgião-dentista Salviano Macedo, com o prefeito Adailton Fúria e a primeira-dama Joliane Fúria da Capital do Café.

THIAGO FLOR NO TROFÉU CACAU DE OURO 2024 O prestigiado THIAGO FLOR será o FOTÓGRAFO OFICIAL do TROFÉU CACAU DE OURO 2024.

HOKEN NO TROFÉU CACAU DE OURO 2024 Há 26 ANOS, o casal Sérgio Santos e Luzia Mendes representa a marca HOKEN especialista em purificadores de água, e atende atualmente em Rondônia e Acre. A marca HOKEN é líder nacional no segmento devido ao comprometimento na qualidade dos produtos, com tecnologia de ponta e serviços ofertados com excelência. Na foto a empresária franqueada LUZIA MENDES com uma das várias novidades da famosa marca, a GASSATA HOME um gaseificador de água de fácil manuseio, que rende 60 litros de água com gás, feita com materiais de alta qualidade, de designe moderno e sofisticado, revolucionando a forma como bebemos água com gás e preparamos nossos drinks e bebidas gaseificadas. Leve e moderno, super fácil de usar pode ser levado para onde formos.

MARCIO NAKANISHI NO TROFÉU CACAU DE OURO 2024 O FISIORAPEUTA MARCIO AKIO NAKANISHI receberá o TROFÉU CACAU DE OURO 2024.

DB QUEIROZ EM CACOAL Prestigiei a designer de interiores Deborah Queiroz na inauguração de seu moderno showroom de ambientação DB QUEIROZ em Cacoal/RO, próximo ao Cacoal Shopping. Na foto estou entre o psiquiatra Carlos Eduardo Moreira e sua irmã Deborah, e seus pais vereador Romeu Moreira e a farmacêutica e bioquímica Lídia Luriko Yassuda Moreira sócia proprietária da FARMÁCIA YASSUDA.