A assinatura das minutas de contrato pelo superintendente da Caixa Econômica Federal de Rondônia, Dione Wesley Pereira Silva, e o senador Confúcio Moura dos dois primeiros canteiros de obras do estado de Rondônia, na área da habitação social, aconteceu na manhã desta quinta-feira-feira (1) em Ariquemes, representando um marco importante para a retomada do Programa Minha Casa, Minha Vida com investimento de R$ 36.660.000,00 milhões nos municípios de Cacoal e Rolim de Moura, fruto do empenho e articulação política do senador.

Em Cacoal serão construídas 120 unidades habitacionais com um investimento de R$ 17.160.000,00.

Além dessas 120 casas para Cacoal, o município será contemplado com mais de 400 unidades habitacionais, já autorizadas pelo Ministério das Cidades, e em fase de tramitação na CEF, para posterior assinatura dos contratos.

Em Rolim de Moura, outras 150 unidades serão edificadas com um aporte de R$ 19.500.000,00.

“Essa ação não apenas representa um avanço na área da habitação social, mas também um benefício direto e palpável para a população desses municípios”, ressalta o senador.

Para Confúcio, a construção de novas casas não só atende a uma demanda urgente por moradia digna, como também gera empregos, movimenta a economia local e fortalece a comunidade como um todo.

Essa conquista é resultado da gestão do parlamentar junto ao Ministro das Cidades, Jader Filho, que atendeu a demanda assim que apresentada.

“A parceria entre as instituições envolvidas e o compromisso do senador demonstram o quanto o trabalho conjunto e a liderança política podem impactar positivamente na vida das pessoas e no desenvolvimento social e econômico do país”, afirma o superintendente da Caixa Econômica, Dione Wesley.