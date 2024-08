Venho através deste jornal, informar um extravio de Documento Título de Propriedade de Terras, em nome de João Maria Trizotto , inscrito no CPF nº 849.780.582-87, estabelecido na AVENIDA OSVALDO BERTOZZI, na Cidade de Chupinguaia/RO. Estava de caminho de Chupinguaia para o Distrito de Novo Plano quando me dei conta que perdi minha pasta de documentos, dentre esses documentos perdi o TITULO DE PROPRIEDADE, nº 22128 01889 91 , emitido 07/07/93, referente ao Lote 015/0010, Setor 15, Gleba Euclides da Cunha, Figura 01, localizado no município de Porto Velho/RO, com área de 99,3645 , em nome de João Maria Trizotto . Conforme Boletim de Ocorrência Nº: 00097124/2024.