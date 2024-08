Vilhena está recebendo a Analista Técnica do SEBRAE, Terezinha Santiago, que veio à cidade para divulgar o edital de credenciamento de facilitadores e instrutores.

Em visita à redação do Extra de Rondônia, Terezinha informou que a iniciativa visa criar um banco de credenciados do SEBRAE, aberto a profissionais com perfil de palestrantes, experiência em ensino e desejo de compartilhar conhecimentos.

Ela explicou que o procedimento de credenciamento é totalmente online e é voltado a quem possui experiência e interesse em áreas como empreendedorismo, marketing em vendas, arquitetura, marketing digital, agronegócio, entre outras.

No total, são 17 áreas de conhecimento divididas em 202 subáreas específicas, oferecendo um amplo leque de oportunidades para os interessados.

“Por exemplo, um empreendedor de Vilhena especializado em Marketing Digital pode se cadastrar para atuar como palestrante nessa área ou prestar consultoria, ajudando outros empresários a dominar essas ferramentas e técnicas. O banco de fornecedores é de âmbito nacional, proporcionando oportunidades para prestação de serviços em diferentes localidades e estados”, explica.

Terezinha conta que a mobilização em Vilhena começou na quarta-feira, 31, e continua nesta quinta-feira, 1, com um workshop na sede da Associação Comercial e Industrial de Vilhena, onde estão sendo prestados atendimentos presenciais aos interessados. O cadastramento é permanente e pode ser realizado através do link sebrae.ro/editalcredenciamento. Em caso de dúvidas ou dificuldades, o contato pode ser feito via WhatsApp pelo número (69) 98116-5960, ou ainda pelo e-mail credenciamento@ro.sebrae.com.br .

O credenciamento é gratuito e aberto a empresários, podendo ser microempresas, empresários individuais, ou unipessoais de advocacia, especialmente para aqueles que atuam em propriedade intelectual. É necessário possuir um atestado de capacidade técnica que comprove a experiência de, no mínimo, 200 horas de serviços prestados nas áreas e subáreas de interesse do cadastrado.

Terezinha disse, ainda, que para consultores e facilitadores credenciados, o SEBRAE oferece uma média de pagamento entre R$ 100,00 a R$ 280,00 por hora, além de custear despesas de deslocamento caso o profissional seja convocado para prestar serviços em outras localidades.