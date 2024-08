Dora Leal, residente em Vilhena há 45 anos, anunciou sua pré-candidatura a vereadora pelo Partido Liberal (PL).

Trabalhando há duas décadas no SASE, entidade de assistência social vinculada à Igreja Assembleia de Deus, Dora busca uma oportunidade na política para ampliar seu alcance nas ações sociais que já realiza.

Ela é graduada em Ciências Contábeis há dez anos, fez também Teologia e atualmente está no 6º período de Psicologia.

Com 25 anos de envolvimento com a Igreja Assembleia de Deus, Dora declara conhecer de perto as necessidades da população, especialmente das comunidades mais vulneráveis da periferia de Vilhena. “Já faço trabalho de assistência social há 20 anos através do SASE. Um mandato parlamentar seria capaz de potencializar esses serviços, abrangendo mais pessoas e famílias”, afirma.

Dora enfatiza que sua experiência na área social a respalda para a elaboração de leis que atendam às demandas da população. Entre suas propostas, destaca a ampliação do acesso a alimentos, saúde mental, medicação, exames e transporte para tratamentos de saúde fora da cidade. “Acredito estar preparada para trabalhar na elaboração de leis que atendam essas demandas e outras. Também avalio o papel de mediador dos vereadores entre a população e o Executivo”, explica.

A pré-candidata também tem propostas específicas para a saúde, baseada nas demandas identificadas através do seu trabalho no SASE. Dora observa que muitos vilhenenses precisam se deslocar para outras cidades em busca de atendimento especializado e acredita que é possível atuar para minimizar essas necessidades.

Sobre a atual Câmara de Vereadores, Dora prefere não emitir opinião detalhada, afirmando que seu envolvimento político é recente e que seu foco sempre foi no trabalho direto com a população e com parceiros do setor privado e da igreja. “Nunca precisei estar ligada ou buscando essas questões junto aos vereadores. O trabalho que nos propomos a fazer, fazemos com a ajuda das pessoas e dos empresários que abraçam a causa”, comenta.

Quanto à administração municipal, Dora vê Vilhena como uma cidade bonita e promissora, mas acredita que sempre há espaço para melhorias. Ela convida a população a participar da convenção do PL, marcada para esta sexta-feira, 2 de agosto, às 18h, no parque de exposições, para se inteirar das propostas e das diretrizes do partido.

Dora Leal finaliza sua mensagem pedindo que os eleitores analisem com consciência as opções disponíveis nas próximas eleições. “Vamos dar oportunidade para novas pessoas e buscar entender o histórico dos candidatos em quem vamos depositar nosso voto de confiança”, conclui.