Um acidente envolvendo um motociclista e uma picape Fiat Toro aconteceu na noite desta quinta-feira, 1º de agosto, em Vilhena.

A vítima sofreu fratura em uma das pernas, foi socorrida e levada ao Hospital Regional pelo Corpo de Bombeiros.

Segundo informações obtidas pela reportagem do Extra de Rondônia, a condutora da picape seguia pela Rua Rio Grande do Norte quando, no cruzamento com a Avenida Rio Grande do Sul, foi atingida pelo motociclista.

No impacto, o condutor da moto Bros caiu e sofreu fratura em uma das pernas, além de outros ferimentos.

A Polícia Militar de Trânsito (Ptran) isolou o local para a perícia e posteriormente registrará a ocorrência na Unisp.