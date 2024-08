O Ministério Público (MP), por meio da 3ª Promotoria de Justiça de Pimenta Bueno, ofereceu denúncia contra homem acusado de tentar matar um bombeiro militar durante o exercício de suas funções.

O bombeiro foi puxado pelo acusado, resultando em queda do alto de um viaduto.

Na denúncia, o Promotor de Justiça Fábio Augusto Negreiros Parente Capela Sampaio apontou o crime de tentativa de homicídio, cometido mediante dissimulação e por meio de recurso que dificultou a defesa da vítima, configurando a violação dos artigos 121, §2º, IV e VII c/c 14, II, do Código Penal.

O CASO

No dia 08 de julho, no município de Pimenta Bueno, uma guarnição do Corpo de Bombeiros Militar foi acionada para atender a uma ocorrência de tentativa de suicídio em um dos viadutos da cidade (leia mais AQUI).

Durante a ação humanizada para evitar que a vítima se jogasse, esta, abruptamente, puxou um dos bombeiros que caiu de uma altura de cinco metros.

Ainda no local, o bombeiro militar recebeu atendimento pelos demais componentes da guarnição, pois apresentava um corte profundo na perna esquerda, escoriações e inchaço na cabeça. Após os primeiros socorros, a vítima foi encaminhada ao Hospital Municipal de Pimenta Bueno, onde foi constatado que as lesões ofereciam risco à sua vida.

PROCESSO

Após o recebimento da denúncia, iniciou-se a fase processual, na qual o denunciado terá direito a apresentar sua defesa. O processo, então, prosseguirá com a instrução em juízo, o que deverá levar à pronúncia do acusado e a submissão ao Tribunal do Júri.