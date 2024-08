Na noite de quarta-feira, 31 de julho, uma guarnição da Polícia Militar efetuava patrulhamento de rotina pelo Bairro Cristo Rei, em Vilhena, quando avistou um casal trafegando pela Avenida Melvin Jones, sentido Perimetral, ambos numa motocicleta Honda CG Titan 160 de placa RSY9G75, em velocidade incompatível com a via pública e o fluxo intenso do horário.

Os militares optaram por abordá-los, e a revista ocorreu já na Avenida Perimetral, sentido BR-174, onde aconteceu a revista pessoal nos suspeitos.

Em posse da passageira T., na mochila junto com seus pertences, havia uma quantia de 77.3 gramas de substância aparentando ser cocaína. De imediato, ela alegou ser proprietária e que iria vender a droga no seu local de trabalho, uma distribuidora de bebidas na Avenida Perimetral, e que estaria indo para lá naquele momento.

O condutor da motocicleta, A., que é esposo de T., no intuito de defendê-la, disse ser proprietário da droga e que T., estaria apenas transportando o entorpecente para ele.

Questionados se tinham mais drogas em sua posse, ambos confessaram ter mais uma porção do mesmo ilícito em casa, além de uma balança de precisão.

Em função do flagrante e da confissão e colaboração dos envolvidos, os militares foram ao endereço indicado pelo casal, onde localizaram mais 22.7 gramas do mesmo produto juntamente com uma balança de precisão, totalizando 100 gramas de cocaína. T., ainda relatou à guarnição que estava associada à facção criminosa TDR.

Os suspeitos confessaram que venderiam o entorpecente na distribuidora. Por esse motivo, receberam voz de prisão, sendo conduzidos juntamente com a motocicleta que estaria sendo usada no tráfico de drogas, a quantia de R$ 150,00 em dinheiro que estava na posse de T., e os aparelhos celulares de ambos, por serem objetos utilizados na comercialização do ilícito.