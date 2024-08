A Gazin Porto Velho precisa de uma vitória para assumir a liderança. Rondoniense somou três pontos e garantiu o 1º lugar após vencer o Sport Genus pela 2ª rodada.

A classificação após duas rodadas aponta a equipe do Rondoniense com três pontos em primeiro lugar no estadual Sub-20.

No entanto, o campeonato ainda está indefinido. No próximo fim de semana, o Rondoniense enfrentará a Gazin Porto Velho, que tem um ponto na tabela.

Em caso de vitória, a Gazin Porto Velho pode chegar a quatro pontos e assumir a liderança. Por outro lado, se o Rondoniense vencer, somará seis pontos e ficará muito próximo do bicampeonato. A partida está marcada para as 16h de domingo, no estádio Aluízio Ferreira.

Na última sexta-feira, o Rondoniense enfrentou o Sport Genus e levou a melhor. Após Noé abrir o placar para o Sport Genus, Richard empatou e Rafael garantiu a vitória para o Periquito da Zona Leste, assegurando os três pontos e a liderança da competição.

Na próxima rodada, o Sport Genus folgará, enquanto Rondoniense e Locomotiva se enfrentam. O Aurigrená da capital só volta a campo contra a Gazin Porto Velho no próximo dia 10 de agosto.